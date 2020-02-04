Непогода в Украине: ГСЧС рекомендует на несколько дней прекратить междугородние перевозки

4 февраля, 2020, 19:36

В связи с ожидаемым ухудшением погоды в Украине руководителям автотранспортных предприятий рекомендуют прекратить междугородние перевозки

Об этом говорится в сообщении председателя ГСЧС Николая Чечеткина в Facebook.

По его словам, 5-6 февраля ожидается существенное ухудшение погодных условий на территории всей Украины - дожди с мокрым снегом, метели, гололедица и сильный ветер.

"В связи с объявленным штормовым предупреждением, призываю водителей и руководителей автотранспортных предприятий воздержаться от поездок за пределы городов до момента ослабления и прекращения осадков и явлений в период с 7 по 9 февраля", - заявил Чечеткин.