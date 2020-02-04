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Espreso.tvОбществоНепогода в Украине: МВД готово перекрывать движение автотранспорта

Непогода в Украине: МВД готово перекрывать движение автотранспорта


фото: Пресслужба МВС
Службы МВД готовы перекрывать движение автотранспорта из-за ухудшения погодных условий в Украине

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает пресс-служба ведомства.

По его словам, ухудшение погодных условий, которое ожидается в стране с 5 по 7 февраля должно быть чрезвычайной ситуацией для служб.

"Для людей - это просто зима, метель. Наши службы готовы принять решение о запрете перемещения автотранспорта на дорогах в регионах, где будут наблюдаться осложнения. Наша задача - сработать на предотвращение возможных последствий непогоды", - заявил Аваков.

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