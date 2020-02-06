 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНацбанк несколько укрепил гривню

Нацбанк несколько укрепил гривню


фото: reuters
Национальный банк Украины ужесточил официальный курс гривни еще на 5 копеек

Об этом говорится в данных НБУ.

Таким образом, по состоянию на 6 февраля официальный курс установлен на уровне 24,8 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 27,46. По сравнению с 5 февраля курс остался без существенных изменений.

 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

6 февраля, 2020 четверг

больше новостей

6 февраля, 2020 четверг

5 февраля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать