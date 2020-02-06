Нацбанк несколько укрепил гривню

6 февраля, 2020, 10:28

Национальный банк Украины ужесточил официальный курс гривни еще на 5 копеек

Об этом говорится в данных НБУ.

Таким образом, по состоянию на 6 февраля официальный курс установлен на уровне 24,8 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 27,46. По сравнению с 5 февраля курс остался без существенных изменений.