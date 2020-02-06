Ломаченко получит за супербой с Лопесом рекордный гонорар

6 февраля, 2020, 12:50

Украинский боксер Василий Ломаченко получит за поединок за звание абсолютного чемпиона мира против американца Теофимо Лопеса рекордный гонорар в $4,5 млн

Об этом сообщает Xsport.ua.

Чемпион мира в легком весе (до 61,2 кг) по версиям WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации) Василий Ломаченко получит за поединок против обладателя титула IBF (Международной боксерской федерации) Теофимо Лопеса $4,5 млн. Этот гонорар будет рекордным в карьере украинца.

Сейчас контракт на бой Ломаченко и Лопеса не подписан, боксеры в апреле или мае поспорят за звание абсолютного чемпиона мира.