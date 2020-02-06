Ломаченко получит за супербой с Лопесом рекордный гонорар
6 февраля, 2020, 12:50
Украинский боксер Василий Ломаченко получит за поединок за звание абсолютного чемпиона мира против американца Теофимо Лопеса рекордный гонорар в $4,5 млн
Об этом сообщает Xsport.ua.
Чемпион мира в легком весе (до 61,2 кг) по версиям WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации) Василий Ломаченко получит за поединок против обладателя титула IBF (Международной боксерской федерации) Теофимо Лопеса $4,5 млн. Этот гонорар будет рекордным в карьере украинца.
Сейчас контракт на бой Ломаченко и Лопеса не подписан, боксеры в апреле или мае поспорят за звание абсолютного чемпиона мира.
- Напомним, 15 декабря 2019 г. Лопес нокаутировал ганца Ричарда Комми и стал соперником украинца Ломаченко в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.
- 6 февраля Лопес заявил, что время Ломаченко в профессиональном боксе подходит к концу.
Читайте также
-
2 февраля, 2020 Как поменять пса на газ и может ли налоговик возглавить Госкино?
-
1 февраля, 2020 Лунин, Златан и еще 8 самых громких трансферов зимы
-
-
30 января, 2020 Виталий Портников: С шантажом соглашаться не обязательно
-
30 января, 2020 В окружении психопатов - 5 книг о том, как избежать проблем
Читайте также
-
1 февраля, 2020 Лунин, Златан и еще 8 самых громких трансферов зимы
-
-
30 января, 2020 Виталий Портников: С шантажом соглашаться не обязательно