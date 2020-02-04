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Espreso.tvСпортЕго время уходит: соперник посоветовал Ломаченко завершать карьеру

Его время уходит: соперник посоветовал Ломаченко завершать карьеру


фото: Reuters
Американский боксер Теофимо Лопес считает, что время украинца Василия Ломаченко в профессиональном боксе подходит к концу

Об этом сообщает Business Insider.

Чемпион IBF (Международной боксерской федерации) в легком весе (до 61,2 кг) Лопес посоветовал Ломаченко завершать боксерскую карьеру.

"Лома вскоре уйдет, он уже семь лет выступает в профессиональном боксе, стараясь изо всех сил пытается творить историю. Он знает, что его время заканчивается. Мне 22 года, меня ждет долгая карьера. Если я столкнусь с Ломаченко и одержу победу, то это ускорит процесс становления суперзвездой. Я с нетерпением жду возможности шокировать мир", - сказал Лопес.

Ломаченко является чемпионом мира в легком весе по версиям WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации).

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