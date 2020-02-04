Его время уходит: соперник посоветовал Ломаченко завершать карьеру

4 февраля, 2020, 17:15

Американский боксер Теофимо Лопес считает, что время украинца Василия Ломаченко в профессиональном боксе подходит к концу

Об этом сообщает Business Insider.

Чемпион IBF (Международной боксерской федерации) в легком весе (до 61,2 кг) Лопес посоветовал Ломаченко завершать боксерскую карьеру.

"Лома вскоре уйдет, он уже семь лет выступает в профессиональном боксе, стараясь изо всех сил пытается творить историю. Он знает, что его время заканчивается. Мне 22 года, меня ждет долгая карьера. Если я столкнусь с Ломаченко и одержу победу, то это ускорит процесс становления суперзвездой. Я с нетерпением жду возможности шокировать мир", - сказал Лопес.

Ломаченко является чемпионом мира в легком весе по версиям WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации).