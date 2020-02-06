Гвардиола назвал самое болезненное поражение в тренерской карьере

6 февраля, 2020, 15:55

Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает поражение от мадридского "Реала" со счетом 0:4 - самым болезненным в карьере

Об этом сообщает Mundo Deportivo.

"Самое худшее поражение? 0:4 от" Реала "с" Баварией ". В тот день я возложил на себя всю вину. В том матче мы не могли играть в своем стиле. У "Реала" была замечательная команда", - рассказал Гвардиола.

В сезоне 2013/2014, когда испанец тренировал "Баварию", мюнхенский клуб встретился с мадридским "Реалом" в полуфинале Лиги чемпионов. В ответном матче в Мюнхене его команда позорно уступила со счетом 0:4. Испанский топ-клуб вышел в финал, где уверенно победил "Атлетико" со счетом 4:1, и в 10 раз в своей истории выиграл Лигу чемпионов.

Пеп Гвардиола возглавлял немецкий гранд в 2013-2016 годах. С командой он выиграл три чемпионства. После этого перебрался в "Манчестер Сити", который возглавляет сейчас. Контракт специалиста с "горожанами" рассчитан до лета 2021 года.