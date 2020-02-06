Фьюри снова заговорил о завершении карьеры
6 февраля, 2020, 16:37
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри размышляет о завершении карьеры после боя с Деонтеем Уайлдером
Об этом сообщает Boxing Social в youtube.
"По действующему контракту у меня осталось три боя. Посмотрим, как далеко мы зайдем. Мне 31 год, я приближаюсь к завершению карьеры. Я больше не должен что-то доказывать. Как бы ни закончился бой с Уайлдером, я буду счастлив. Я достиг всего, чего когда-либо хотел", - сказал британский боксер.
Реванш Уайлдер - Фьюри состоится 22 февраля в Лас-Вегасе (США). Фьюри будет пытаться завоевать титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета).
- 3 февраля Фьюри заявил, что намерен завершить карьеру после поединка с Дереком Чисорой.
- 2 февраля украинский боксер Александр Усик назвал британца Тайсона Фьюри фаворитом боя-реванша против американца Деонтея Уайлдера.
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