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Espreso.tvСпортФьюри снова заговорил о завершении карьеры

Фьюри снова заговорил о завершении карьеры


фото: Reuters
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри размышляет о завершении карьеры после боя с Деонтеем Уайлдером

Об этом сообщает Boxing Social в youtube.

"По действующему контракту у меня осталось три боя. Посмотрим, как далеко мы зайдем. Мне 31 год, я приближаюсь к завершению карьеры. Я больше не должен что-то доказывать. Как бы ни закончился бой с Уайлдером, я буду счастлив. Я достиг всего, чего когда-либо хотел", - сказал британский боксер.

Реванш Уайлдер - Фьюри состоится 22 февраля в Лас-Вегасе (США). Фьюри будет пытаться завоевать титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета).

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