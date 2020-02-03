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Espreso.tvСпортФьюри анонсировал завершение карьеры после боя с соперником Усика

Фьюри анонсировал завершение карьеры после боя с соперником Усика


фото: Reuters
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри намерен завершить карьеру после поединка с Дереком Чисорой

Об этом сообщает youtube-канал BT Sport Boxing.

"Я нокаутирую Уайлдера, и после этого он не захочет устраивать реванш. Затем я побьюсь с Джошуа и тоже побью его. Я всегда говорил своему старому напарнику Дереку Чисоре, что устрою с ним прощальный бой. Это будет финал моей фантастической автомобиль премьеры ", - сказал боксер.

Реванш Уайлдер - Фьюри состоится 22 февраля в Лас-Вегасе (США). Фьюри намагаметься завоевать титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета).

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