Фьюри анонсировал завершение карьеры после боя с соперником Усика
3 февраля, 2020, 14:49
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри намерен завершить карьеру после поединка с Дереком Чисорой
Об этом сообщает youtube-канал BT Sport Boxing.
"Я нокаутирую Уайлдера, и после этого он не захочет устраивать реванш. Затем я побьюсь с Джошуа и тоже побью его. Я всегда говорил своему старому напарнику Дереку Чисоре, что устрою с ним прощальный бой. Это будет финал моей фантастической автомобиль премьеры ", - сказал боксер.
Реванш Уайлдер - Фьюри состоится 22 февраля в Лас-Вегасе (США). Фьюри намагаметься завоевать титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета).
- 2 февраля украинский боксер Александр Усик назвал британца Тайсона Фьюри фаворитом боя -реванша против американца Деонтея Уайлдера.
- Напомним, 16 января ирландский боец смешанных единоборств Конор МакГрегор также назвал Тайсона Фьюри фаворитом боя против Деонтея Уайлдера.
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