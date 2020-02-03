Фьюри анонсировал завершение карьеры после боя с соперником Усика

3 февраля, 2020, 14:49

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри намерен завершить карьеру после поединка с Дереком Чисорой

Об этом сообщает youtube-канал BT Sport Boxing.

"Я нокаутирую Уайлдера, и после этого он не захочет устраивать реванш. Затем я побьюсь с Джошуа и тоже побью его. Я всегда говорил своему старому напарнику Дереку Чисоре, что устрою с ним прощальный бой. Это будет финал моей фантастической автомобиль премьеры ", - сказал боксер.

Реванш Уайлдер - Фьюри состоится 22 февраля в Лас-Вегасе (США). Фьюри намагаметься завоевать титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета).