Усик назвал фаворита супербоя Уайлдер - Фьюри
2 февраля, 2020, 22:47
Украинский боксер Александр Усик назвал британца Тайсона Фьюри фаворитом боя-реванша против американца Деонтея Уайлдера
Об этом сообщает "Трибуна".
По мнению Усика, фаворитом в ответном поединке между боксерами будет Тайсон Фьюри, обладающий высшим классом, чем действующий чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета) Деонтей Уайлдер.
"В первом бою предпочтение отдавал Фьюри. Во втором, наверное, тоже буду больше склоняться к нему. У него гораздо больше навыков, чем в Уайлдера. Но Деонтей непредсказуемый парень, который может ударить в любой момент, как это и произошло в первом поединке. Фьюри нужно быть максимально сконцентрированным на поединке. быть постоянно в бою. Не пытаться быть пижоном", - сказал Усик.
Реванш Уайлдер - Фьюри состоится 22 февраля в Лас-Вегасе (США).
- Напомним, 16 января ирландский боец смешанных единоборств Конор МакГрегор также назвал Тайсона Фьюри фаворитом боя против Деонтея Уайлдера.
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