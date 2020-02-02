Усик назвал фаворита супербоя Уайлдер - Фьюри

2 февраля, 2020, 22:47

Украинский боксер Александр Усик назвал британца Тайсона Фьюри фаворитом боя-реванша против американца Деонтея Уайлдера

Об этом сообщает "Трибуна".

По мнению Усика, фаворитом в ответном поединке между боксерами будет Тайсон Фьюри, обладающий высшим классом, чем действующий чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета) Деонтей Уайлдер.

"В первом бою предпочтение отдавал Фьюри. Во втором, наверное, тоже буду больше склоняться к нему. У него гораздо больше навыков, чем в Уайлдера. Но Деонтей непредсказуемый парень, который может ударить в любой момент, как это и произошло в первом поединке. Фьюри нужно быть максимально сконцентрированным на поединке. быть постоянно в бою. Не пытаться быть пижоном", - сказал Усик.

Реванш Уайлдер - Фьюри состоится 22 февраля в Лас-Вегасе (США).