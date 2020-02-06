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Espreso.tvСпортЕще один украинский футболист перешел в российский клуб

Еще один украинский футболист перешел в российский клуб


фото: fc-metalist.com
Украинский защитник Александр Каплиенко перешел в российский "Тамбов"

Об этом сообщает российские СМИ

"Только что подписали контракт с Александром Каплиенко. Срок - 2,5 года. Это не последний трансфер в это окно, ждите новостей", - сказал спортивный директор Павел Худяков.

Каплиенко является воспитанником запорожского "Металлурга". Также 23-летний защитник выступал за такие команды, как харьковский "Металлист", турецкий "Аланьяспор", одесский "Черноморец", белорусские "Смолевичи" и тбилисское "Динамо".

В турнирной таблице чемпионата России по футболу, после 19-го тура "Тамбов" занимает одиннадцатое место с 21 очком в 19 турах.

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