Московский "Спартак" усилился игроком сборной Украины

3 февраля, 2020, 15:58

Игрок сборной Украины по гандболу Станислав Жуков подписал контракт с московским "Спартаком"

Об этом сообщает официальный сайт гандбольного клуба " Мотор ".

Полусредний сборной Украины по гандболу Станислав Жуков стал игроком московского "Спартака". Контракт с украинским гандболистом рассчитан до конца этого сезона.

Текущий сезон Жуков начинал в запорожском "Моторе". Вместе с ним украинский клуб покинул эстонский легионер Денер Яанимаа. Он также будет выступать в России.