Московский "Спартак" усилился игроком сборной Украины
3 февраля, 2020, 15:58
Игрок сборной Украины по гандболу Станислав Жуков подписал контракт с московским "Спартаком"
Об этом сообщает официальный сайт гандбольного клуба " Мотор ".
Полусредний сборной Украины по гандболу Станислав Жуков стал игроком московского "Спартака". Контракт с украинским гандболистом рассчитан до конца этого сезона.
Текущий сезон Жуков начинал в запорожском "Моторе". Вместе с ним украинский клуб покинул эстонский легионер Денер Яанимаа. Он также будет выступать в России.
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