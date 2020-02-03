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Espreso.tvСпортМосковский "Спартак" усилился игроком сборной Украины

Московский "Спартак" усилился игроком сборной Украины


фото: handball.motorsich.com
Игрок сборной Украины по гандболу Станислав Жуков подписал контракт с московским "Спартаком"

Об этом сообщает официальный сайт гандбольного клуба " Мотор ".

Полусредний сборной Украины по гандболу Станислав Жуков стал игроком московского "Спартака". Контракт с украинским гандболистом рассчитан до конца этого сезона.

Текущий сезон Жуков начинал в запорожском "Моторе". Вместе с ним украинский клуб покинул эстонский легионер Денер Яанимаа. Он также будет выступать в России.

 

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