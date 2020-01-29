Игрок сборной Украины перешел в российский клуб

29 января, 2020, 15:49

Игрок сборной Украины по волейболу Владислав Диденко перешел в российскую "Югру-Самотлор"

Об этом сообщает официальный сайт российского клуба.

Владислав Диденко стал игроком российской "Югры-Самотлор". 27-летний волейболист был основным игроком национальной сборной на чемпионате Европы-2019.

Диденко начал сезон во второй французской лиге в составе "Нанси", но покинул команду из-за визовых проблем.

В турнирной таблице чемпионата России после 13-ти матчей его новая команда находится на 13-й строчке, в активе "Югры-Самотлор" две победы.