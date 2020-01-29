 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортИгрок сборной Украины перешел в российский клуб

Игрок сборной Украины перешел в российский клуб


фото: volleyball.ua
Игрок сборной Украины по волейболу Владислав Диденко перешел в российскую "Югру-Самотлор"

Об этом сообщает официальный сайт российского клуба.

Владислав Диденко стал игроком российской "Югры-Самотлор". 27-летний волейболист был основным игроком национальной сборной на чемпионате Европы-2019.

Диденко начал сезон во второй французской лиге в составе "Нанси", но покинул команду из-за визовых проблем.

В турнирной таблице чемпионата России после 13-ти матчей его новая команда находится на 13-й строчке, в активе "Югры-Самотлор" две победы.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 января, 2020 среда

больше новостей

29 января, 2020 среда

28 января, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать