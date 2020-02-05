Зеленский посоветовал направить $ 2,9 млрд от Газпрома на развитие медицины и инфраструктуры
Об этом сообщает Офис президента.
"Мы планируем дополнительно направить средства на строительство дорог - это наш инфраструктурный приоритет, на другие инфраструктурные проекты, на медицинскую сферу и энергоэффективность. Один из планов - построить более 200 приемных отделений медицинской помощи по всей Украине ", - заявил президент.
Зеленский поручил правительству в ближайшее время разработать соответствующие предложения.
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Напомним, "Газпром" в конце декабря 2019 выплатил "Нафтогазу" 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража. В то же время "Нафтогаз" отказался от других исков к "Газпрому".
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Полученные по решению Стокгольмского арбитража $ 2,9 млрд компенсации от Газпрома находятся на счетах Нафтогаза и ждут решения правительства о распределении этих средств, ранее заявил глава Нафтогаза Андрей Коболев.
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