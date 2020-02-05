Зеленский посоветовал направить $ 2,9 млрд от Газпрома на развитие медицины и инфраструктуры

5 февраля, 2020, 09:33

Об этом сообщает Офис президента.

"Мы планируем дополнительно направить средства на строительство дорог - это наш инфраструктурный приоритет, на другие инфраструктурные проекты, на медицинскую сферу и энергоэффективность. Один из планов - построить более 200 приемных отделений медицинской помощи по всей Украине ", - заявил президент.

Зеленский поручил правительству в ближайшее время разработать соответствующие предложения.