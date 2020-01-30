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Espreso.tvОбществоМесяц лежат на счете и ждут решения правительства, - Нефтегаз о 2,9 млрд от Газпрома

Месяц лежат на счете и ждут решения правительства, - Нефтегаз о 2,9 млрд от Газпрома


фото: tsn
Полученные по решению Стокгольмского арбитража $ 2,9 млрд компенсации от Газпрома находятся на счетах Нафтогаза и ждут решения правительства о распределении этих средств

Об этом сообщил глава Нафтогаза Андрей Коболев в интервью телеканалу "Украина 24", передает hromadske .

"Об использовании денег, полученных от Газпрома, которые сейчас находятся на счетах Нафтогаза, мы ждем дискуссии с правительством относительно стратегии Нафтогаза, после чего будет принято решение, как эти деньги можно оптимально потратить", - заявил Коболев.

Глава Нафтогаза сообщил, что компания пока не объявляет своих планов об использовании полученных от Газпрома денег, так как считает это "некорректным". Дальнейшую судьбу выигрыша, по словам Коболева, должен определить акционер Нафтогаза, то есть государство в лице Кабинета министров.

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