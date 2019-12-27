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Espreso.tvОбщество"Газпром" выплатил $ 2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража

"Газпром" выплатил $ 2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража

"Газпром" выплатил "Нафтогазу" 2,9 миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража

Об этом сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко.

"Украина получила 2,918 миллиардов долларов США от Газпрома во исполнение решения Стокгольмского арбитража", - написал он.

  • Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель ранее заявил, что Россия выплатит Украине $ 3 млрд по решению Стокгольмского арбитража до конца 2019 года.
 
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