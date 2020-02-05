Зеленский будет идти по Кривому Рогу и пешеходы будут говорить такое, - офицер ВСУ, который назвал президента "ло**рой"

5 февраля, 2020, 20:29

Майор ВСУ Роман Ковалев рассказал, почему написал негативный пост о президенте Зеленском

Об этом он сказал в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на Еспресо.TV.

"Я не говорил, что президент является "ло**ра ". Я спрогнозировал, что если такая политика продолжится. Я не могу обсуждать действия Главнокомандующего, Владимир Зеленский для меня еще и президент. Этот пост написан не военнослужащим, а гражданином Украины и в нем я сделал предположение ", - сказал он.

Он его написал после того, как увидел в новостях, что местная власть не смогла своевременно предоставить документы, чтобы купить лекарства, которые необходимы тяжелобольным.

"Непрофессионализм этих людей ставит чью-то жизнь на грань смерти. Это меня настолько возмутило, что я написал пост, в котором я просто призываю Зеленского, что у него не получилось. Я написал, что если так и будет дальше, то когда он будет идти по улице города Кривой Рог и ему будут пешеходы говорить такие слова. Это мои предположения", - сказал Ковалев.