Зеленский будет идти по Кривому Рогу и пешеходы будут говорить такое, - офицер ВСУ, который назвал президента "ло**рой"
Об этом он сказал в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на Еспресо.TV.
"Я не говорил, что президент является "ло**ра ". Я спрогнозировал, что если такая политика продолжится. Я не могу обсуждать действия Главнокомандующего, Владимир Зеленский для меня еще и президент. Этот пост написан не военнослужащим, а гражданином Украины и в нем я сделал предположение ", - сказал он.
Он его написал после того, как увидел в новостях, что местная власть не смогла своевременно предоставить документы, чтобы купить лекарства, которые необходимы тяжелобольным.
"Непрофессионализм этих людей ставит чью-то жизнь на грань смерти. Это меня настолько возмутило, что я написал пост, в котором я просто призываю Зеленского, что у него не получилось. Я написал, что если так и будет дальше, то когда он будет идти по улице города Кривой Рог и ему будут пешеходы говорить такие слова. Это мои предположения", - сказал Ковалев.
- Напомним, в ВСУ по факту поста в соцсетях майора из отдела информационного противодействия оперативного управления штаба Командования Сухопутных войск ВСУ провели расследование и объявили "строгий выговор".
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