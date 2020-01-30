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Espreso.tvОбществоВ Вооруженных силах майору объявили "строгий выговор" за негативное сообщение в сети о Зеленском

В Вооруженных силах майору объявили "строгий выговор" за негативное сообщение в сети о Зеленском

В ВСУ по факту сообщения в соцсетях майора из отдела информационного противодействия оперативного управления штаба Командования Сухопутных войск ВСУ провели расследование и объявили "строгий выговор"

Об этом сообщают источники Еспресо.TV в ВСУ.

Наш источник сообщает, что оперативный дежурный Командования Сухопутных войск увидел негативное сообщение майора в Facebook о президенте Зеленском.

Дежурный доложил о сообщении в сети и по его факту начали служебное расследование.

"Вследствие низкого уровня воинской дисциплины и ненадлежащего соблюдения требований уставов Вооруженных Сил Украины офицер ... опубликовал на своей странице в Facebook сообщение негативного характера в адрес президента Украины Владимира Зеленского, в котором выразил недовольство результатами работы президента на занимаемой должности с призывом оставить занимаемую должность" , - говорится в приказе командующего Сухопутных войск Украины Александра Сирского.

По результатам расследования майора привлекли к дисциплинарной ответственности и объявили "строгий выговор".

Фото: Приказ Командующего сухопутных войск:

  • Напомним, Зеленский назначил Александра Сирского командующим Сухопутных сил 5 августа 2019 года.
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