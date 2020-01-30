В Вооруженных силах майору объявили "строгий выговор" за негативное сообщение в сети о Зеленском
Об этом сообщают источники Еспресо.TV в ВСУ.
Наш источник сообщает, что оперативный дежурный Командования Сухопутных войск увидел негативное сообщение майора в Facebook о президенте Зеленском.
Дежурный доложил о сообщении в сети и по его факту начали служебное расследование.
"Вследствие низкого уровня воинской дисциплины и ненадлежащего соблюдения требований уставов Вооруженных Сил Украины офицер ... опубликовал на своей странице в Facebook сообщение негативного характера в адрес президента Украины Владимира Зеленского, в котором выразил недовольство результатами работы президента на занимаемой должности с призывом оставить занимаемую должность" , - говорится в приказе командующего Сухопутных войск Украины Александра Сирского.
По результатам расследования майора привлекли к дисциплинарной ответственности и объявили "строгий выговор".
Фото: Приказ Командующего сухопутных войск:
- Напомним, Зеленский назначил Александра Сирского командующим Сухопутных сил 5 августа 2019 года.
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