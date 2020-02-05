Украинская теннисистка похвасталась огромным букетом в форме сердца
5 февраля, 2020, 21:14
Украинская теннисистка Екатерина Завацкая похвасталась перед фанатами огромным букетом из роз, выполненным в форме сердца
Фото с букетом спортсменка опубликовала в Instagram.
"Прекрасное утро, которое случается раз в год", - написала теннисистка под фото.
Сегодня, 5 февраля, Екатерина Завацкая празднует 20-летие, поздравить ее в столицу Эстонии, Таллин - приехали родители. Букет в форме сердца теннисистке подарил ее парень, кроме этого букета, на фото присутствуют и другие подарки.
- 4 февраля теннисистки сборной Украины посетили официальный ужин перед матчами Кубка Федераций в эстонском Таллинне.
- 4 февраля сообщалось, что Марта Костюк не сыграет за сборную Украины на турнире из-за травмы, полученной на тренировке.
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