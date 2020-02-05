 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортУкраинская теннисистка похвасталась огромным букетом в форме сердца

Украинская теннисистка похвасталась огромным букетом в форме сердца


фото: instagram.com/katya_zavatska
Украинская теннисистка Екатерина Завацкая похвасталась перед фанатами огромным букетом из роз, выполненным в форме сердца

Фото с букетом спортсменка опубликовала в Instagram.

"Прекрасное утро, которое случается раз в год", - написала теннисистка под фото.

Сегодня, 5 февраля, Екатерина Завацкая празднует 20-летие, поздравить ее в столицу Эстонии, Таллин - приехали родители. Букет в форме сердца теннисистке подарил ее парень, кроме этого букета, на фото присутствуют и другие подарки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lovely morning happens once per year # sweet20yearsold #happiness

Публикация от Katarina Zavatska (@katya_zavatska_)

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

5 февраля, 2020 среда

больше новостей

5 февраля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать