Украинская теннисистка похвасталась огромным букетом в форме сердца

5 февраля, 2020, 21:14

Украинская теннисистка Екатерина Завацкая похвасталась перед фанатами огромным букетом из роз, выполненным в форме сердца

Фото с букетом спортсменка опубликовала в Instagram.

"Прекрасное утро, которое случается раз в год", - написала теннисистка под фото.

Сегодня, 5 февраля, Екатерина Завацкая празднует 20-летие, поздравить ее в столицу Эстонии, Таллин - приехали родители. Букет в форме сердца теннисистке подарил ее парень, кроме этого букета, на фото присутствуют и другие подарки.