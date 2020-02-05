Удар Турции по силам Асада был оправдан, - Помпео

5 февраля, 2020, 12:57

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что США полностью поддерживают действия Турции в ответ на массированный удар со стороны сирийских сил

Об этом сообщает Reuters .

"Мы поддерживаем нашу союзницу по НАТО Турцию после нападения, в результате которого погибли несколько турецких солдат, и полностью поддерживаем оправданы действия Турции в ответ", - сказал госсекретарь.

При этом Помпео осудил удар сил сирийского режима Башара Асада по позициям в провинции Идлиб, последнем оплоте сирийской оппозиции.

"Соединенные Штаты осуждают продолжающиеся, непростительные и безжалостные атаки против жителей Идлиб", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее в Министерстве обороны Турции заявили, что в результате обстрела сирийскими правительственными силами в районе провинции Идлиб погибли как минимум четверо турецких военных , еще пять получили ранения.

Как отметил президент Турции Реджеп Эрдоган в ответ Турция осуществила удары 54 сирийских объектах , в результате были ликвидированы 76 сирийцев.