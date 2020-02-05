Удар Турции по силам Асада был оправдан, - Помпео
Об этом сообщает Reuters .
"Мы поддерживаем нашу союзницу по НАТО Турцию после нападения, в результате которого погибли несколько турецких солдат, и полностью поддерживаем оправданы действия Турции в ответ", - сказал госсекретарь.
При этом Помпео осудил удар сил сирийского режима Башара Асада по позициям в провинции Идлиб, последнем оплоте сирийской оппозиции.
"Соединенные Штаты осуждают продолжающиеся, непростительные и безжалостные атаки против жителей Идлиб", - говорится в заявлении.
Напомним, ранее в Министерстве обороны Турции заявили, что в результате обстрела сирийскими правительственными силами в районе провинции Идлиб погибли как минимум четверо турецких военных , еще пять получили ранения.
Как отметил президент Турции Реджеп Эрдоган в ответ Турция осуществила удары 54 сирийских объектах , в результате были ликвидированы 76 сирийцев.
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