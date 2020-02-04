Турция нанесла массированный удар по силам Асада: сообщает о "нейтрализации" 76 сирийских военных
4 февраля, 2020, 13:07
Вследствие массированного удара Турции по Сирии были "нейтрализованы" 76 военных сил режима Башара Асада
Об этом сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, передает Анадолу.
"Нанесены удары по 54 целям сил режима. По данным из разных источников, на текущий момент нейтрализованы 76 военных армии режима", - сказал глава ведомства.
Напомним, что подразделение турецкой армии, которое переброшено в сирийский Идлиб, потерпело от артиллерийского обстрела со стороны сил режима Башара Асада. В результате погибли шесть турецких военнослужащих.
В ответ Турция нанесла массированный артиллерийский удар по позициям сил Асада.
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