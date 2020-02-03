Турецкие и сирийские войска обменялись артиллерийскими ударами в Идлибе: есть погибшие с обеих сторон
Об этом сообщает Reuters .
Как отметили в Министерстве обороны Турции, обстрелы проводились сирийской армией в районе города Саракиб, несмотря на предупреждение о местонахождении турецких военных. При этом отмечается, что один ранен турецкий военный находится в тяжелом состоянии.
В ответ Турция сделала удары по 40 сирийских объектах. Как отметил президент Турции Реджеп Эрдоган, в результате удара были ликвидированы 35 сирийцев.
Сирийское правительство на данный момент не отреагировало на обстрелы.
Ранее сообщалось, что колонна турецкой военной техники в воскресенье, 2 февраля, пересекла границу с Сирией и вошла на территорию провинции Идлиб. Некоторые арабские СМИ сообщают, что на территорию Сирии въехали минимум 40 бронемашин и танков из Турции.
Читайте также
-
-
2 февраля, 2020 Как поменять пса на газ и может ли налоговик возглавить Госкино?
-
1 февраля, 2020 Лунин, Златан и еще 8 самых громких трансферов зимы
-
-
30 января, 2020 Виталий Портников: С шантажом соглашаться не обязательно
Читайте также
-
2 февраля, 2020 Как поменять пса на газ и может ли налоговик возглавить Госкино?
-
1 февраля, 2020 Лунин, Златан и еще 8 самых громких трансферов зимы
-