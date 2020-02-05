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Espreso.tvОбществоСход лавин в Турции: число погибших возросло до 38

Сход лавин в Турции: число погибших возросло до 38

На востоке Турции возросло число погибших в результате схода двух лавин на автомобильную горную дорогу

Об этом сообщает Hurriyet.

По последним данным, не менее 38 человек, включая сотрудников сил безопасности, погибли, еще 53 получили ранения.

Ранее сообщалось о 31 погибшем.

По словам губернатора провинции Ван Мехмета Эмина Бильмеза, среди погибших по меньшей мере восемь сотрудников жандармерии, три охранника, три пожарных и девять гражданских лиц.

Интенсивные поисково-спасательные работы продолжаются, и еще 15 машин скорой помощи были направлены в регион в условиях риска новых лавин, добавил он.

Около 300 работников экстренной службы были вызваны на автодорогу вблизи окруженного горами города Бахчесарай в провинции Ван, которая граничит с Ираном, после лавины, сошедшей поздно во вторник, унеся жизни пяти человек. Около полудня в среду команду спасателей накрыла вторая лавина.

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