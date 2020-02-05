Сход лавин в Турции: число погибших возросло до 38
5 февраля, 2020, 18:27
На востоке Турции возросло число погибших в результате схода двух лавин на автомобильную горную дорогу
Об этом сообщает Hurriyet.
По последним данным, не менее 38 человек, включая сотрудников сил безопасности, погибли, еще 53 получили ранения.
Ранее сообщалось о 31 погибшем.
По словам губернатора провинции Ван Мехмета Эмина Бильмеза, среди погибших по меньшей мере восемь сотрудников жандармерии, три охранника, три пожарных и девять гражданских лиц.
Интенсивные поисково-спасательные работы продолжаются, и еще 15 машин скорой помощи были направлены в регион в условиях риска новых лавин, добавил он.
Около 300 работников экстренной службы были вызваны на автодорогу вблизи окруженного горами города Бахчесарай в провинции Ван, которая граничит с Ираном, после лавины, сошедшей поздно во вторник, унеся жизни пяти человек. Около полудня в среду команду спасателей накрыла вторая лавина.
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