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Espreso.tvОбществоВ Турции лавина сошла на автомобильную дорогу: 5 погибших

В Турции лавина сошла на автомобильную дорогу: 5 погибших

В турецкой провинции Ван в результате схода лавины погибли пять человек и еще двое считаются пропавшими без вести

Об этом сообщает Hurriyet .

Во время плохой погоды снежной волной накрыло микроавтобус и снегоуборочную машину, которые двигались по шоссе Ван Бахчесарай.

"Семь человек были спасены в ходе поисковой операции. К сожалению, еще пять человек были найдены мертвыми под снегом", - заявил губернатор провинции Мехмет Эмин Билмез.

Как сообщается, два человека все еще могут оставаться под снегом, поэтому поисково-спасательные работы продолжаются.

Напомним, из-за лавины в Гималаях погибли 70 человек.

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