В Турции лавина сошла на автомобильную дорогу: 5 погибших
5 февраля, 2020, 12:11
В турецкой провинции Ван в результате схода лавины погибли пять человек и еще двое считаются пропавшими без вести
Об этом сообщает Hurriyet .
Во время плохой погоды снежной волной накрыло микроавтобус и снегоуборочную машину, которые двигались по шоссе Ван Бахчесарай.
"Семь человек были спасены в ходе поисковой операции. К сожалению, еще пять человек были найдены мертвыми под снегом", - заявил губернатор провинции Мехмет Эмин Билмез.
Как сообщается, два человека все еще могут оставаться под снегом, поэтому поисково-спасательные работы продолжаются.
Напомним, из-за лавины в Гималаях погибли 70 человек.
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