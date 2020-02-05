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Espreso.tvОбществоТурция: вторая лавина накрыла спасателей, 26 погибших

Турция: вторая лавина накрыла спасателей, 26 погибших

5 февраля лавина сошла на автомобильную горную дорогу на востоке Турции, накрыв огромную команду спасателей, направленных найти двух людей, пропавших без вести из-за предыдущей лавины

Об этом сообщает Hurriyet .

Около 300 работников экстренной службы были вызваны на автодорогу вблизи окруженного горами города Бахчесарай в провинции Ван, которая граничит с Ираном, после лавины, которая сошла поздно во вторник, унеся жизни пяти человек. Около полудня в среду команду спасателей накрыла вторая лавина.

Лавина в среду увеличила общее количество погибших до 31 человека. Погибли 26 спасателей. Поиски остальных продолжаются, однако сколько еще представителей спасательных служб остаются под снегом, не уточняется.

Около 30 работников службы чрезвычайных ситуаций или были спасены, или выбрались из-под снега и были госпитализированы, сообщили в МВД.

Видео с места происшествия показало минимум три перевернутые машины. Некоторые спасатели поднимались по крутому склону, чтобы избежать массы снега, а другие неистово копали снег лопатами и топорами. Туман, снег и сильный ветер тормозят спасательные работы.

 

Первая лавина похоронила снегоочистительный автомобиль и микроавтобус. Оператор транспортного средства и семь пассажиров выбрались живыми.

Двух человек, пропавших во вторник, до сих пор не нашли.

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