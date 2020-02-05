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Espreso.tvСпорт"Шахтер" победил "Македонию ГП" в контрольной встрече

"Шахтер" победил "Македонию ГП" в контрольной встрече


фото: shakhtar.com
На тренировочном сборе в Турции "Шахтер" победил "Македонию Гьорче Петров" со счетом 2: 0

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Открыл счет во встрече бразильский полузащитник Тете, игрок "Шахтера" сумел отличиться на 13-й минуте. Удвоил преимущество другой бразильский легионер Фернанду, который нанес точный удар по воротам соперника на 44-й минуте матча.

На втором тренировочно-учебном сборе "горняки" проведут еще четыре товарищеских матча.

контрольный матч

5 февраля

"Шахтер" (Украина) - "Македония Гьорче Петров" 2: 0

Голы: Тете, 13 Фернанду, 44

"Шахтер": Трубин (Шевченко, 46), Бутко, Бондарь (Муравский, 77), Хочолава, Сиприано, Тете, Маркос Антонио, Крысько (Дентиньо, 46, Вакула, 59), Бондаренко, Коноплянка (Нем, 57), Фернанду (сикан, 46)

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