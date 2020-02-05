"Шахтер" победил "Македонию ГП" в контрольной встрече
5 февраля, 2020, 12:14
На тренировочном сборе в Турции "Шахтер" победил "Македонию Гьорче Петров" со счетом 2: 0
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Открыл счет во встрече бразильский полузащитник Тете, игрок "Шахтера" сумел отличиться на 13-й минуте. Удвоил преимущество другой бразильский легионер Фернанду, который нанес точный удар по воротам соперника на 44-й минуте матча.
На втором тренировочно-учебном сборе "горняки" проведут еще четыре товарищеских матча.
контрольный матч
5 февраля
"Шахтер" (Украина) - "Македония Гьорче Петров" 2: 0
Голы: Тете, 13 Фернанду, 44
"Шахтер": Трубин (Шевченко, 46), Бутко, Бондарь (Муравский, 77), Хочолава, Сиприано, Тете, Маркос Антонио, Крысько (Дентиньо, 46, Вакула, 59), Бондаренко, Коноплянка (Нем, 57), Фернанду (сикан, 46)
- 30 января в контрольном матче на тренировочном сборе в Турции "Шахтер" победил чешский клуб "Словацко" благодаря голу Виктора Коваленко.
- 29 января "Шахтер" проиграл сербскому "Пролетер" со счетом 0: 1.
Читайте также
-
-
2 февраля, 2020 Как поменять пса на газ и может ли налоговик возглавить Госкино?
-
1 февраля, 2020 Лунин, Златан и еще 8 самых громких трансферов зимы
-
-
30 января, 2020 Виталий Портников: С шантажом соглашаться не обязательно
Читайте также
-
2 февраля, 2020 Как поменять пса на газ и может ли налоговик возглавить Госкино?
-
1 февраля, 2020 Лунин, Златан и еще 8 самых громких трансферов зимы
-