"Шахтер" уступил сербскому "Пролетер" в контрольном матче

29 января, 2020, 12:20

В контрольном матче на тренировочном сборе в Турции "Шахтер" проиграл сербскому "Пролетер" со счетом 0: 1

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Единственный гол во встрече был забит сербским командой, полузащитник "Пролетер" Углеша Радинович реализовал свой момент на 50-й минуте. Этот гол стал в матче, как первым, так и последним.

Товарищеский матч

29 января

"Шахтер" (Украина) - "Пролетер" (Сербия) 0: 1

Гол: Радинович, 50

"Шахтер": Шевченко (Трубин, 46), Сиприано, Муравский, Кривцов (Матвиенко, 45), Кирюханцева, Маркос Антонио, Бондаренко, Вакула (Мудрик, 46), Дентиньо, Тете, Сикан (Фернандо, 62)