"Шахтер" уступил сербскому "Пролетер" в контрольном матче
29 января, 2020, 12:20
В контрольном матче на тренировочном сборе в Турции "Шахтер" проиграл сербскому "Пролетер" со счетом 0: 1
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Единственный гол во встрече был забит сербским командой, полузащитник "Пролетер" Углеша Радинович реализовал свой момент на 50-й минуте. Этот гол стал в матче, как первым, так и последним.
Товарищеский матч
29 января
"Шахтер" (Украина) - "Пролетер" (Сербия) 0: 1
Гол: Радинович, 50
"Шахтер": Шевченко (Трубин, 46), Сиприано, Муравский, Кривцов (Матвиенко, 45), Кирюханцева, Маркос Антонио, Бондаренко, Вакула (Мудрик, 46), Дентиньо, Тете, Сикан (Фернандо, 62)
- 28 января в контрольном матче на тренировочном сборе в Турции "Динамо" победило казахстанский "Кайрат" со счетом 2: 0.
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