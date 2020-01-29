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Espreso.tvСпорт"Шахтер" уступил сербскому "Пролетер" в контрольном матче

"Шахтер" уступил сербскому "Пролетер" в контрольном матче


фото: shakhtar.com
В контрольном матче на тренировочном сборе в Турции "Шахтер" проиграл сербскому "Пролетер" со счетом 0: 1

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Единственный гол во встрече был забит сербским командой, полузащитник "Пролетер" Углеша Радинович реализовал свой момент на 50-й минуте. Этот гол стал в матче, как первым, так и последним.

Товарищеский матч

29 января

"Шахтер" (Украина) - "Пролетер" (Сербия) 0: 1

Гол: Радинович, 50

"Шахтер": Шевченко (Трубин, 46), Сиприано, Муравский, Кривцов (Матвиенко, 45), Кирюханцева, Маркос Антонио, Бондаренко, Вакула (Мудрик, 46), Дентиньо, Тете, Сикан (Фернандо, 62)

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