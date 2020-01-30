"Шахтер" победил "Словацко" благодаря молниеносному голу Коваленко
30 января, 2020, 10:50
На тренировочном сборе в Турции "Шахтер" победил чешский клуб "Словацко" благодаря голу Виктора Коваленко
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Победу команде Луиша Каштру принес гол на 56-й минуте, который организовали два футболиста, вышедших на замену. Сергей Болбат отпасовал на дальнюю штангу, где его передачей воспользовался Виктор Коваленко.
"Шахтер" победил "Словацко" со счетом 1: 0.
контрольный матч
30 января
"Шахтер" (Украина) - "Словацко" (Чехия) 1: 0
Гол Коваленко, 56
"Шахтер": Пятов - Болбат (Кирюханцева, 87), Хочолава, Матвиенко, Исмаили (Бондарь, 36) - Степаненко (Антонио, 75), Патрик - Коноплянка (Коваленко, 56), Марлос (Тете, 75), Тайсон - Мораес (сикан, 82).
- Напомним, 29 января в контрольном матче на тренировочном сборе в Турции "Шахтер" проиграл сербскому "Пролетер" со счетом 0: 1.
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