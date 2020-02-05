"Шахтер" отдает защитника сборной Украины в аренду в Польшу

5 февраля, 2020, 16:39

Защитник "Шахтера" и сборной Украины Богдан Бутко может продолжить карьеру в польском "Лехе"

Об этом сообщает "Динамомания".

Познанский "Лех" ведет переговоры с "Шахтером" об аренде правого защитника Бутко. За польскую команду выступает другой украинский защитник Владимир Костевич, бывший игрок львовских "Карпат" играет на левом фланге обороны.

Богдан Бутко выступает за донецкий "Шахтер" с 2015-го года. Всего он провел 64 матча, забил 1 гол и отдал 13 результативных передач. На его счету 32 матча за сборную Украины. Тransfermarkt оценивает 29-летнего футболиста в 1,5 млн евро.

В турнирной таблице чемпионата Польши по футболу "Лех" занимает пятую строчку и отстает от первого места на 7 очков.