"Шахтер" отдает защитника сборной Украины в аренду в Польшу
5 февраля, 2020, 16:39
Защитник "Шахтера" и сборной Украины Богдан Бутко может продолжить карьеру в польском "Лехе"
Об этом сообщает "Динамомания".
Познанский "Лех" ведет переговоры с "Шахтером" об аренде правого защитника Бутко. За польскую команду выступает другой украинский защитник Владимир Костевич, бывший игрок львовских "Карпат" играет на левом фланге обороны.
Богдан Бутко выступает за донецкий "Шахтер" с 2015-го года. Всего он провел 64 матча, забил 1 гол и отдал 13 результативных передач. На его счету 32 матча за сборную Украины. Тransfermarkt оценивает 29-летнего футболиста в 1,5 млн евро.
В турнирной таблице чемпионата Польши по футболу "Лех" занимает пятую строчку и отстает от первого места на 7 очков.
- 25 января в первом контрольном матче на тренировочном сборе в Турции "Шахтер" победил польский "Лех" со счетом 1: 0.
- 20 января "Шахтер" не взял на первый учебно-тренировочный сбор в Турции защитника Богдана Бутко.
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