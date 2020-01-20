"Шахтер" не взял на сборы двух экс-футболистов сборной Украины
Об этом сообщает официальный сайт донецкого клуба.
Сегодня, 20 января, "Шахтер" отправился на учебно-тренировочный сбор в турецкий Белек. На первый сбор главный тренер команды Луиш Каштру взял 28 игроков.
Вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Анатолий Трубин.
Защитники: Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Давид Хочолава, Николай Матвиенко, Витао, Исмаили, Игорь Кирюханцев.
Полузащитники: Тарас Степаненко, Тайсон, Алан Патрик, Виктор Коваленко, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Манор Соломон, Евгений Коноплянка, Сергей Болбат, Дентиньо, Михаил Мудрык, Веллингтон Нем, Маркиньос Сиприано, Фернандо.
Нападающие: Жуниор Мораес, Даниил Сикан, Владислав Вакула.
В списке отсутствуют два бывших игрока национальной команды Украины, защитник Богдан Бутко и нападающий Андрей Борячук. А также легионеры Додо и Майкон, находящиеся в молодежной сборной Бразилии.
- 20 января сообщалось, что украинский нападающий Андрей Борячук присоединился к турецкому "Ризеспору" , за который уже выступают два других украинца Николай Морозюк и Денис Гармаш.
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