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Espreso.tvСпорт"Шахтер" не взял на сборы двух экс-футболистов сборной Украины

"Шахтер" не взял на сборы двух экс-футболистов сборной Украины


фото: shakhtar.com
Донецкий "Шахтер" не взял на учебно-тренировочный сбор в Турции, защитника Богдана Бутко и нападающего Андрея Борячука

Об этом сообщает официальный сайт донецкого клуба.

Сегодня, 20 января, "Шахтер" отправился на учебно-тренировочный сбор в турецкий Белек. На первый сбор главный тренер команды Луиш Каштру взял 28 игроков.

Вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Анатолий Трубин.

Защитники: Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Давид Хочолава, Николай Матвиенко, Витао, Исмаили, Игорь Кирюханцев.

Полузащитники: Тарас Степаненко, Тайсон, Алан Патрик, Виктор Коваленко, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Манор Соломон, Евгений Коноплянка, Сергей Болбат, Дентиньо, Михаил Мудрык, Веллингтон Нем, Маркиньос Сиприано, Фернандо.

Нападающие: Жуниор Мораес, Даниил Сикан, Владислав Вакула.

В списке отсутствуют два бывших игрока национальной команды Украины, защитник Богдан Бутко и нападающий Андрей Борячук. А также легионеры Додо и Майкон, находящиеся в молодежной сборной Бразилии.

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