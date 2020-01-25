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Espreso.tvСпорт"Шахтер" победил "Лех" в контрольном матче

"Шахтер" победил "Лех" в контрольном матче


фото: twitter
В первом контрольном матче на тренировочном сборе в Турции "Шахтер" победил польский "Лех"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Победу "Шахтеру" принес гол Сергея Кривцова на 51-й минуте.

Донецкий клуб победил "Лег" со счетом 1:0.

Контрольный матч

25 января

"Шахтер" - "Лех" 1:0

Гол: Кривцов, 51

"Шахтер": Пятов (А. Шевченко, 46, (Трубин, 67) - Болбат (Кирюханцева, 67), Кривцов, Матвиенко (Хочолава, 62), Исмаили (Сиприано, 62) - Степаненко (Антонио, 62), Патрик (А. Бондаренко, 62) - Тете (Коваленко, 46), Марлос (Вакула, 67), Тайсон (Коноплянка, 46) - Мораес (Фернандо Педро, 46 (Сикан, 82)

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