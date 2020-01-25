"Шахтер" победил "Лех" в контрольном матче
25 января, 2020, 18:19
В первом контрольном матче на тренировочном сборе в Турции "Шахтер" победил польский "Лех"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Победу "Шахтеру" принес гол Сергея Кривцова на 51-й минуте.
Донецкий клуб победил "Лег" со счетом 1:0.
Контрольный матч
25 января
"Шахтер" - "Лех" 1:0
Гол: Кривцов, 51
"Шахтер": Пятов (А. Шевченко, 46, (Трубин, 67) - Болбат (Кирюханцева, 67), Кривцов, Матвиенко (Хочолава, 62), Исмаили (Сиприано, 62) - Степаненко (Антонио, 62), Патрик (А. Бондаренко, 62) - Тете (Коваленко, 46), Марлос (Вакула, 67), Тайсон (Коноплянка, 46) - Мораес (Фернандо Педро, 46 (Сикан, 82)
- Напомним, 23 января в контрольном матче в рамках тренировочно-учебного сбора, "Динамо" победило "Вардар" со счетом 4:0.
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