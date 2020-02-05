Оккупанты под Счастьем ударили по позициям ВСУ управляемой противотанковой ракетой

5 февраля, 2020, 13:46

5 февраля оккупационные войска РФ обстреливали позиции ООС с 120 мм минометов в районе Орехово, неподалеку Золотого-4 в зоне разведения, по украинским позициям неподалеку Счастья выпустили управляемую противотанковую ракету

Об этом сообщили в ежедневной сводке пресс-службы Минобороны Украины.

Российско-оккупационные войска по состоянию на 12.30 обстреляли защитников Новотроицкого, Широкино, Марьинки, Счастья и в зоне разведения неподалеку Орехово.

"Об обстановке в течение текущих суток по состоянию на 12.30. Ночью и под утро российско-оккупационные войска из станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия со стороны Докучаевска дважды открывали огонь по защитникам Новотроицкого. Из такого же вооружение после 7 утра противник полчаса обстреливал опорные пункты подразделений Объединенных сил неподалеку Широкино ", - сообщил пресс-секретарь.

Около 11 часов оккупанты из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вели огонь на подступах к Марьинки, а также выпустили четыре мины 120-го калибра по позициям украинских военных в районе Орехово.

После длительного периода тишины учтено вражеский обстрел вблизи населенного пункта Счастье, где противник выпустил одну противотанковую управляемую ракету.

Спикер сообщил, что потерь с украинской стороны нет.