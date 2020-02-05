Оккупанты под Счастьем ударили по позициям ВСУ управляемой противотанковой ракетой
Об этом сообщили в ежедневной сводке пресс-службы Минобороны Украины.
Российско-оккупационные войска по состоянию на 12.30 обстреляли защитников Новотроицкого, Широкино, Марьинки, Счастья и в зоне разведения неподалеку Орехово.
"Об обстановке в течение текущих суток по состоянию на 12.30. Ночью и под утро российско-оккупационные войска из станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия со стороны Докучаевска дважды открывали огонь по защитникам Новотроицкого. Из такого же вооружение после 7 утра противник полчаса обстреливал опорные пункты подразделений Объединенных сил неподалеку Широкино ", - сообщил пресс-секретарь.
Около 11 часов оккупанты из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вели огонь на подступах к Марьинки, а также выпустили четыре мины 120-го калибра по позициям украинских военных в районе Орехово.
После длительного периода тишины учтено вражеский обстрел вблизи населенного пункта Счастье, где противник выпустил одну противотанковую управляемую ракету.
Спикер сообщил, что потерь с украинской стороны нет.
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