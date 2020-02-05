Во вторник оккупанты 12 раз обстреляли Объединенные силы и продолжили обстрелы с начала нового времени

5 февраля, 2020, 08:22

4 февраля российские захватчики в Донбассе 12 раз нарушили режим прекращения огня, применив в том числе запрещенные Минскими договоренностям 120-мм и 82-мм минометы

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты стреляли вблизи Марьинки из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, неподалеку Красногоровки - с станковой противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

в районе Авдеевки - с противотанкового ракетного комплекс и станковой противотанкового гранатомета; рядом с песком - по автоматическому станковой гранатомета и стрелкового оружия; вблизи Старогнатовка - из подствольного гранатомета и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские террористы били по украинским позициям рядом с Новотошковским из 120-мм и 82-мм минометов; вблизи Майского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; в районе населенного пункта Орехово - с 120-мм и 82-мм минометов; неподалеку Новолуганское - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

4 февраля потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не зафиксировано.

С начала дня 5 февраля российская оккупанты дважды обстреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия позиции Объединенных сил у Новотроицкого. Потерь вследствие этих обстрелов нет.