Оккупанты обстреляли жилой сектор Донецк, чтобы обвинить в этом ВСУ

5 февраля, 2020, 12:39

5 февраля в пресс-центре ООС рассказали, что оккупанты обвиняют украинских военных в обстреле Петровского района Донецка

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"4 февраля несколько российских СМИ, действующих на временно неподконтрольной Украины территории, распространили информацию о якобы обстрел со стороны подразделений операции Объединенных сил Петровского района Донецка, в результате чего были повреждены несколько домов", - рассказали в пресс-центре.

"Обстрел велся из гранатометов СПГ, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении пропагандистских ресурсов.

В ООС опровергли заявления российских пропагандистов:

«4 февраля российская оккупанты с 7.00 до 7.25 сами осуществили провокационный обстрел украинских защитников и, не дождавшись ответа, открыли огонь по жилищному сектору вблизи собственных позиций, создавая" картинку "для приглашенных под это событие представителей СМИ, подконтрольных оккупационной власти."