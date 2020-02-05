Оккупанты обстреляли жилой сектор Донецк, чтобы обвинить в этом ВСУ
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
"4 февраля несколько российских СМИ, действующих на временно неподконтрольной Украины территории, распространили информацию о якобы обстрел со стороны подразделений операции Объединенных сил Петровского района Донецка, в результате чего были повреждены несколько домов", - рассказали в пресс-центре.
"Обстрел велся из гранатометов СПГ, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении пропагандистских ресурсов.
В ООС опровергли заявления российских пропагандистов:
«4 февраля российская оккупанты с 7.00 до 7.25 сами осуществили провокационный обстрел украинских защитников и, не дождавшись ответа, открыли огонь по жилищному сектору вблизи собственных позиций, создавая" картинку "для приглашенных под это событие представителей СМИ, подконтрольных оккупационной власти."
- Напомним, 4 февраля российские захватчики в Донбассе 12 раз нарушили режим прекращения огня, применив в том числе запрещены минского договоренностям 120-мм и 82-мм минометы
Читайте также
-
-
2 февраля, 2020 Как поменять пса на газ и может ли налоговик возглавить Госкино?
-
1 февраля, 2020 Лунин, Златан и еще 8 самых громких трансферов зимы
-
-
30 января, 2020 Виталий Портников: С шантажом соглашаться не обязательно
Читайте также
-
2 февраля, 2020 Как поменять пса на газ и может ли налоговик возглавить Госкино?
-
1 февраля, 2020 Лунин, Златан и еще 8 самых громких трансферов зимы
-