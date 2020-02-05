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Espreso.tvОбществоОфициальный курс: гривна резко укрепилась

Официальный курс: гривна резко укрепилась

Национальный банк Украины ужесточил официальный курс гривны на 23 копейки

Об этом говорится в данных НБУ.

Таким образом, по состоянию на 5 февраля официальный курс установлен на уровне 24,85 гривны за доллар.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 27,46. По состоянию на 4 февраля курс был 27,65 гривны.

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