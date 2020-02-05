Официальный курс: гривна резко укрепилась

5 февраля, 2020, 10:30

Национальный банк Украины ужесточил официальный курс гривны на 23 копейки

Об этом говорится в данных НБУ.

Таким образом, по состоянию на 5 февраля официальный курс установлен на уровне 24,85 гривны за доллар.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 27,46. По состоянию на 4 февраля курс был 27,65 гривны.