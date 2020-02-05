Официальный курс: гривна резко укрепилась
5 февраля, 2020, 10:30
Национальный банк Украины ужесточил официальный курс гривны на 23 копейки
Об этом говорится в данных НБУ.
Таким образом, по состоянию на 5 февраля официальный курс установлен на уровне 24,85 гривны за доллар.
Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 27,46. По состоянию на 4 февраля курс был 27,65 гривны.
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Напомним, в течение прошлой рабочей недели национальная валюта потеряла 58 копеек . Уже в начале этой недели курс гривны относительно доллара превысил отметку 25 грн за доллар.
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В Национальном банке Украины объяснили, почему к началу 2020 года курс гривны перешел к падению после того, как в конце 2019 гривна существенно возрастала.
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