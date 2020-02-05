Новый Холланд: "Ман Сити" стремится приобрести 16-летнего нападающего
5 февраля, 2020, 16:58
Английский "Манчестер Сити" интересуется 16-летним нападающим австрийского "Зальцбурга" Лукой Райшл
Об этом сообщает talkSPORT.
По информации источника, англичанам очень понравился австрийский форвард, на счету которого 16 голов в 10 матчах за свою академию в сезоне-2019/20, "Манчестер Сити" видит в Райшле нового Эрлинга Холланда, который недавно перешел из "Зальцбурга" в дортмундскую "Боруссию ".
Райшл может достаться любому клубу дешево, поскольку футболист еще не подписал взрослый контракт с "Зальцбургом".
- 4 февраля футболисты "Манчестер Сити" выразили главному тренеру Хосепу Гвардиоле недовольство постоянной ротацией состава.
- 5 февраля норвежский форвард дортмундской "Боруссии" Эрлин Холланд стал первым в истории немецкого футбола игроком , который забил 8 голов в 4-х первых матчах за новый клуб.
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