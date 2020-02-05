Новый Холланд: "Ман Сити" стремится приобрести 16-летнего нападающего

5 февраля, 2020, 16:58

Английский "Манчестер Сити" интересуется 16-летним нападающим австрийского "Зальцбурга" Лукой Райшл

Об этом сообщает talkSPORT.

По информации источника, англичанам очень понравился австрийский форвард, на счету которого 16 голов в 10 матчах за свою академию в сезоне-2019/20, "Манчестер Сити" видит в Райшле нового Эрлинга Холланда, который недавно перешел из "Зальцбурга" в дортмундскую "Боруссию ".

Райшл может достаться любому клубу дешево, поскольку футболист еще не подписал взрослый контракт с "Зальцбургом".