Нардепа Федыну вызывают в ГБР для вручения подозрения
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
"По поручению Генерального прокурора 3 февраля 2020 года следователем Государственного бюро расследований с соблюдением требований ст. 135 УПК Украины на 6 февраля 2020 вызвана народный депутат Украины Федына София для проведения процессуального действия - вручение письменного уведомления о подозрении", - говорится в сообщении на сайте офиса генпрокурора.
В пресс-службе добавили, что повестка о вызове направлена по адресу ее регистрации, фактического проживания и по месту работы.
На новость о вызове Федыны отреагировал народный депутат от "Европейской Солидарность" Андрей Парубий :
"Заметьте: Государственное бюро расследований! Какое должно заниматься коррупционерами, разоблачением теневых схем, наконец - противодействием врагам Украины, открывает дело против патриота, волонтера, оппозиционного народного депутата из команды "Европейской Солидарности".
Депутат заявил, что власти вызвали Софию Федину, потому что боятся оппозиции.
Позже депутаты "Европейской Солидарности" объявили совместное обращение с трибуны Верховной Рады.
- Напомним, обсуждая разговор Зеленского с добровольцами в Золотом, Федина и волонтер Маруся Звиробий высказали предположение, что во время одной из таких поездок президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения. "Там случайно может взорваться граната, там бывают обстрелы", - сказала Федина.
- 1 ноября стало известно, что дело народного депутата от "Европейской солидарности" Софии Федыны, которая раскритиковала общение президента Владимира Зеленского с добровольцами, будет расследоваться Государственным бюро расследований
- Напомним, утром 28 ноября 2019 года следователи Государственного бюро расследований пришли с обысками к волонтеру и добровольцу Марусе Звиробий.
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