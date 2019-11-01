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Espreso.tvОбщество"Случайно может взорваться граната": в ГБР подтвердили, что открыли производство по жалобам Федыны

"Случайно может взорваться граната": в ГБР подтвердили, что открыли производство по жалобам Федыны

Дело народного депутата от "Европейской солидарности" Софии Федыны, которая раскритиковала общение президента Владимира Зеленского с добровольцами, будет расследоваться Государственным бюро расследований

Об этом на запрос РБК-Украина сообщили в ГБР.

В Госбюро расследований подтвердили, что Генеральной прокуратурой начато производство по возможного совершения преступления нардепом Федыной.

"Производство открыто, прокуратурой внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований. Подследственность определена за ГБР", - сообщили в бюро.

Ранее в пятницу генеральный прокурор Руслан Рябошапка подтвердил возбуждение уголовного дела против Федыны.

"Да, это правда. Многие народные депутаты обращались по этому поводу. Производство было открыто в понедельник, там очевидные признаки преступления. Кажется, ГБР сейчас расследует", - сказал Рябошапка.

Отметим, что заявление на Федыну написал депутат из фракции "Слуга народа" Александр Качура.

  • Напомним, обсуждая разговор Зеленского с добровольцами в Золотом, Федына и волонтер Маруся Звиробий высказали предположение, что во время одной из таких поездок президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения. "Там случайно может взорваться граната, там бывают обстрелы", - сказала Федына.
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