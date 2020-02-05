Лунин поделился эмоциями от победы над командой Зозули в Испании
Об этом сообщает телеканал "Футбол 1".
Лунин заявил, что рад победе над "Альбасете", но хочет сделать выводы из пропущенного мяча, который залетел в ворота украинца после отраженного пенальти.
"Мы очень рады победе в последнем матче. Она была нам нужна и состоялась дома при практически полных трибунах. Надеюсь, это станет переломным моментом для нас. Отраженные пенальти? Двоякое впечатление: отбил - хорошо, но все равно добили. Нужно отбивать так, чтобы недобили ", - сказал украинский голкипер.
В 26-м туре второго испанского дивизиона, "Овьедо" победил "Альбасете", за который выступает украинский нападающий Роман Зозуля, со счетом 3: 1. В турнирной таблице чемпионата Испании команды делят 18-19 строчки, в активе обоих по 28 очков.
В нынешнем сезоне Лунин сыграл за "Овьедо" 4 матча и пропустил 5 голов.
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- 3 февраля "Альбасете" объявил об отставке главного тренера Луиса Мигеля Рамиса.
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