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Espreso.tvСпортУ украинского футболиста Зозули появится новый тренер

У украинского футболиста Зозули появится новый тренер


фото: albacetebalompie.es
Испанский "Альбасете", за который выступает украинец Роман Зозуля, объявил об отставке главного тренера Луиса Мигеля Рамиса

Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба.

После 26 туров второго испанского дивизиона "Альбасете" идет в зоне вылета, на 19-м месте, в активе команды 28 очков.

В этом сезоне в "Альбасете" была 7-матчевая серия без побед, в чемпионате и Кубке Испании. В последнем туре команда уступила "Овьедо" (3: 1), за который выступает украинский вратарь Андрей Лунин.

В нынешнем сезоне украинский нападающий Роман Зозуля провел 24 матча, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

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