Эрдоган выдвинул ультиматум войскам Асада в Сирии

5 февраля, 2020, 13:51

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал войска Башара Асада отступить за линию турецких наблюдательных постов в провинции Идлиб до конца этого месяца, в противном случае турецкие силы их вытеснят сами

Об этом сообщает H urriyet .

По словам Эрдогана, сейчас 2 турецких посты находятся за линией фронта сирийского правительства. "Если режим не отступит, Турция будет вынуждена взять дело в свои руки", - сказал он.

Он также отметил, что турецкие войска имеют право на самооборону в Идлибе.

В рамках соглашения, подписанного в Сочи в 2018 году с Москвой, Турция создала 12 наблюдательных постов в Идлибе. Эта провинция - последний оплот сирийской оппозиции, которую поддерживает Анкара. Войска президента Башара Асада в конфликте поддерживает Россия.

Напомним, ранее в Министерстве обороны Турции заявили, что в результате обстрела сирийскими правительственными силами в районе провинции Идлиб погибли как минимум четверо турецких военных , еще пять получили ранения.

Как отметил президент Турции Реджеп Эрдоган в ответ Турция осуществила удары 54 сирийских объектах , в результате были ликвидированы 76 сирийцев.