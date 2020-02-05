Эрдоган выдвинул ультиматум войскам Асада в Сирии
По словам Эрдогана, сейчас 2 турецких посты находятся за линией фронта сирийского правительства. "Если режим не отступит, Турция будет вынуждена взять дело в свои руки", - сказал он.
Он также отметил, что турецкие войска имеют право на самооборону в Идлибе.
В рамках соглашения, подписанного в Сочи в 2018 году с Москвой, Турция создала 12 наблюдательных постов в Идлибе. Эта провинция - последний оплот сирийской оппозиции, которую поддерживает Анкара. Войска президента Башара Асада в конфликте поддерживает Россия.
Напомним, ранее в Министерстве обороны Турции заявили, что в результате обстрела сирийскими правительственными силами в районе провинции Идлиб погибли как минимум четверо турецких военных , еще пять получили ранения.
Как отметил президент Турции Реджеп Эрдоган в ответ Турция осуществила удары 54 сирийских объектах , в результате были ликвидированы 76 сирийцев.
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