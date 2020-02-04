Сугробы и гололед: синоптики прогнозируют 5-6 февраля до 50 см снега в ряде областей

4 февраля, 2020, 16:53

В Кировоградской и Днепропетровской, на юге Харьковской, севере Донецкой и Луганской областей устроит 30-50 см снега, а в Киеве предполагается до 10 см снега

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС и Киевская администрация.

"В течение суток 5 февраля - значительные осадки преимущественно в виде мокрого снега и снега, налипание мокрого снега, утром и днем порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с, метели, на дорогах гололедица, образование снежного покрова высотой 5-10 см (1 уровень опасности, желтый) ", - отметили в пресс-службе Киевской администрации.

В связи с этим Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает водителей быть внимательными и осторожными на дорогах столицы, не парковать автомобили вдоль улиц и дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

"По прогнозам Укргидрометцентра, днем 4 февраля на Закарпатье и Прикарпатье сильный дождь и мокрый снег. Ночью 5 февраля - сильный снег, в горах прирост снежного покрова составит 30-50 см. Также ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (в горах 25 м/с), метель, на дорогах снежные заносы, гололедица ", - говорится в пресс-службе ДСНС.

5-6 февраля в центральных и восточных областях значений снег, местами с дождем, порывы ветра 15-20 м/с; На дорогах гололедица, снег укроет землю на 10-15 см.

В южных областях значительный дождь с переходом в мокрый снег, порывы ветра - 17-22 м/с, метель, на дорогах гололедица.