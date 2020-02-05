18-летняя рекордсменка признана легкоатлеткой года

5 февраля, 2020, 13:39

18-летняя Ярослава Магучих признана лучшей легкоатлеткой Украины 2019-го года

Об этом сообщает официальный сайт Федерации легкой атлетики Украины.

Украинская прыгунья в высоту победила в номинации "лучшая легкоатлетка года" и "звезда, которая сходит".

18-летняя Ярослава Магучих - серебряная медалистка чемпионата мира (2,04 м, Доха, Катар), а также победительница чемпионата Европы U20 (1,92 м, Бурос, Швеция). Украинка является самой молодой в истории медалисткой чемпионатов мира, молодой в истории победительницей этапов "Бриллиантовой лиги" и молодой легкоатлеткой мира, преодолела высоту 2,00 м.