18-летняя рекордсменка признана легкоатлеткой года
5 февраля, 2020, 13:39
18-летняя Ярослава Магучих признана лучшей легкоатлеткой Украины 2019-го года
Об этом сообщает официальный сайт Федерации легкой атлетики Украины.
Украинская прыгунья в высоту победила в номинации "лучшая легкоатлетка года" и "звезда, которая сходит".
18-летняя Ярослава Магучих - серебряная медалистка чемпионата мира (2,04 м, Доха, Катар), а также победительница чемпионата Европы U20 (1,92 м, Бурос, Швеция). Украинка является самой молодой в истории медалисткой чемпионатов мира, молодой в истории победительницей этапов "Бриллиантовой лиги" и молодой легкоатлеткой мира, преодолела высоту 2,00 м.
- Напомним, 30 января на международном турнире в Германии Ярослава Магучих победила в соревнованиях по прыжкам в высоту , а Юлия Левченко - получила серебро.
- 1 февраля Магучих установила новый юниорский мировой рекорд в прыжках в высоту.
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