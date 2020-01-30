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Espreso.tvСпортУкраинская рекордсменка отобрала у соотечественницы золото в Германии

Украинская рекордсменка отобрала у соотечественницы золото в Германии


фото: Frank Hammerschmidt
На международном турнире в Германии Ярослава Магучих победила в соревнованиях по прыжкам в высоту, а другая украинка - Юлия Левченко - получила серебро

Об этом сообщает Федерация легкой атлетики Украины .

29 января во Котбусе фаворитками в секторе для прыжков в высоту были две украински - лидера мирового сезона - Юлия Левченко и Ярослава Магучих.

Между ними и развернулась борьба за победу. Сваи магучие покорила 1,98 м и победила, а Левченко с результатом 1,96 м была второй. Третью строчку заняла полька Камила Личвинко - 1,94 м.

Уже в статусе победительницы сваи магучие попыталась силы на высоте 2,02 м и попыталась побить рекорд Украины и мировой рекорд U20 в помещении. Однако установить новое достижение украинцы не удалось.

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