Во Франции зарезали чеченского блогера, который жестко критиковал Кадырова

4 февраля, 2020, 10:37

Во французском городе Лилле убит 44-летний чеченский блогер Имран Алиев, который критиковал режим лидера Чечни Рамзана Кадырова

Об этом сообщает RFI.

По данным издания, убийство произошло в прошлый четверг, 30 января, в номере отеля в центре Лилля. На теле убитого были "множественные раны груди", полиция нашла орудие убийства на месте преступления.

Убитый блогер, также известный под псевдонимом Мансур Старый, и человек "той же национальности", который сопровождал его, прибыли в Лилль из Бельгии в ночь со среды на четверг.

Алиев размещал в Facebook и YouTube крайне критические записи об авторитарном чеченском лидере Рамзане Кадырове, которого регулярно обвиняют в нарушениях прав человека. В видео он утверждал, что прошлым летом на него уже совершали покушение.

Источник в полиции сообщил, что убийство "имеет все характеристики политического мотива", но официально ход расследования не комментируется. В прокуратуре Лилля лишь заявили, что никаких арестов не проводилось.