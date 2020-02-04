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Espreso.tvОбществоВо Франции зарезали чеченского блогера, который жестко критиковал Кадырова

Во Франции зарезали чеченского блогера, который жестко критиковал Кадырова

Во французском городе Лилле убит 44-летний чеченский блогер Имран Алиев, который критиковал режим лидера Чечни Рамзана Кадырова

Об этом сообщает RFI.

По данным издания, убийство произошло в прошлый четверг, 30 января, в номере отеля в центре Лилля. На теле убитого были "множественные раны груди", полиция нашла орудие убийства на месте преступления.

Убитый блогер, также известный под псевдонимом Мансур Старый, и человек "той же национальности", который сопровождал его, прибыли в Лилль из Бельгии в ночь со среды на четверг.

Алиев размещал в Facebook и YouTube крайне критические записи об авторитарном чеченском лидере Рамзане Кадырове, которого регулярно обвиняют в нарушениях прав человека. В видео он утверждал, что прошлым летом на него уже совершали покушение.

Источник в полиции сообщил, что убийство "имеет все характеристики политического мотива", но официально ход расследования не комментируется. В прокуратуре Лилля лишь заявили, что никаких арестов не проводилось.

  • Ранее сообщалось, что Германия выслала двух сотрудников посольства России в связи с убийством бывшего чеченского полевого командира Хангошвили в Берлине. Немецкая прокуратура заявила, что у нее есть достаточно фактических доказательств причастности государственных органов РФ или Чечни к убийству.
  • В МИД России назвали этот шаг "недружественным" и пообещали ответить надлежащим образом.
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