В сборной Украины назвали футболиста, который никогда не употреблял алкоголя

4 февраля, 2020, 11:11

Защитник сборной Украины Александр Караваев рассказал, что его партнер по команде Александр Зинченко никогда не употреблял алкоголя

Об этом Караваев заявил в программе "Трендец" на YouTube.

По словам Александра Караваева, он знает нескольких футболистов, которые никогда в жизни не употребляли алкоголя - это его одноклубник Александр Андриевский и игрок сборной Украины и "Манчестер Сити" Александр Зинченко.

"Не принимают ни капли Зинченко и Андриевский. Я впервые узнал, что Андриевский никогда даже бокала пива не выпил. Это показатель. Потому что если ты не пьешь, то не пьешь никогда", - рассказал Караваев.

Также динамовец заверил, что мнение, что большинство футболистов злоупотребляют алкоголем, является стереотипом.

"Каждый выпивал когда-нибудь бокал пива, бокал вина - на праздники или в отпуске. А собраться в выходной день командой? Все так делают! Просто люди почему-то думают, что если это футболист, то он пьянствует до конвульсий", - сказал Караваев .