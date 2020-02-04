В сборной Украины назвали футболиста, который никогда не употреблял алкоголя
Об этом Караваев заявил в программе "Трендец" на YouTube.
По словам Александра Караваева, он знает нескольких футболистов, которые никогда в жизни не употребляли алкоголя - это его одноклубник Александр Андриевский и игрок сборной Украины и "Манчестер Сити" Александр Зинченко.
"Не принимают ни капли Зинченко и Андриевский. Я впервые узнал, что Андриевский никогда даже бокала пива не выпил. Это показатель. Потому что если ты не пьешь, то не пьешь никогда", - рассказал Караваев.
Также динамовец заверил, что мнение, что большинство футболистов злоупотребляют алкоголем, является стереотипом.
"Каждый выпивал когда-нибудь бокал пива, бокал вина - на праздники или в отпуске. А собраться в выходной день командой? Все так делают! Просто люди почему-то думают, что если это футболист, то он пьянствует до конвульсий", - сказал Караваев .
- Напомним, 2 февраля "Манчестер Сити" пропустил два гола от "Тоттенхэма" и проиграл после удаления украинца Александра Зинченко.
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