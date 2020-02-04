СМИ: Байден рискует потерять лидерство уже на первых праймериз

4 февраля, 2020, 13:43

Предварительные результаты первых праймериз Демпартии США в Айове показали уверенное лидерство Берне Сандерса и Пита Буттиджича, которые существенно подвинули Джо Байдена

Об этом сообщает The Hill .

"Пусть там что произойдет сегодня, я намерен бороться на каждом шагу своего пути и бороться за каждый ваш голос", - цитирует издание Байдена.

Штат Айова стал первым в США, где проходят праймериз - выборы единого кандидата в президенты внутри партии. И если в республиканском лагере все понятно (здесь основным кандидатом на фоне нескольких формальных соперников выступает Дональд Трамп), то у демократов идет настоящая битва.

По предварительным результатам, неожиданно высокую поддержку получили сенатор Берни Сандерс и мэр города Саут-Бенд Пит Буттиджич. Пока голоса еще окончательно не подсчитаны, Байден отстает от лидирующей группы на 4-6%.

Между тем в штабе Байдена выразили уверенность, что он войдет в тройку победителей в Айове.

Как показывают соцопросы, бывший вице-президент сохраняет первенство в ряде штатов, а также среди различных групп избирателей. В частности, он имеет мощную поддержку в среде афроамериканцев, отмечает издание.

Напомним, после проведения кокусов в Айове обнародование их результатов было отложено из-за из-за "несоответствия" в их результатах.

Ранее одна из сенаторов-республиканцев заявила, что ее однопартийцы могут начать импичмент против бывшего вице-президента США Байдена , как только он победит на президентских выборах.