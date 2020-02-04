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Espreso.tvОбществоРеспубликанцы угрожают Байдену импичментом в случае избрания президентом

Республиканцы угрожают Байдену импичментом в случае избрания президентом


фото: reuters
Одна из сенаторов-республиканцев заявила, что ее однопартийцы могут начать импичмент против бывшего вице-президента США Байдена, как только он победит на президентских выборах

Об этом сообщает Голос Америки.

"Республиканцы могут начать процесс импичмента новоизбранного президента, если им станет Джозеф Байден, - об этом заявила сенатор от Республиканской партии Джонни Эрнст", - говорится в сообщении.

Как отмечается, по словам Эрнст, основанием для импичмента Байдена станет тот факт, что, когда он был вице-президентом США, "его назначили искоренить в Украине коррупцию, а он вместо этого закрыл глаза на компанию Burisma, потому что его сын был в наблюдательном совете компании. .. ".

"Думаю, дверь к возможности объявить импичмент открылась... У нас может сложиться ситуация, если когда-нибудь Байден станет президентом, тогда немедленно сразу после того, как его изберут, люди скажут: что же, мы объявим ему импичмент", - цитирует сенатора издание .

В свою очередь, пресс-секретарь Байдена заявила, что эти слова только вдохновят демократов голосовать за него.

Как сообщалось, республиканцы в Сенате США воспользовались своим большинством, чтобы заблокировать вызов дополнительных свидетелей и документов, на чем настаивали демократы в процессе импичмента президента Трампа.

Решающее голосование по поводу импичмента Сенат проведет в среду .

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