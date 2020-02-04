Собаку за газ: "Слуга" Брагарь заявил, что патриотическое кино "не стоит финансирования"

4 февраля, 2020, 19:14

Депутат из фракции "Слуга народа" Евгений Брагарь заявил, что патриотическое кино не стоит финансировать из бюджета, потому что оно неприбыльное

Как передает Новинар, об этом нардеп заявил в эфире телеканала "Рада" еще в сентябре 2019 года.

Он привел в пример фильмы, которые "нормально финансировались и вернули расходы". И это, например, творчество "95 квартала".

"Государственная поддержка и так предоставляется при участии Госкино. Вопрос о ее эффективности очень сомнителен. Над этим надо очень интенсивно работать. Я очень сомневаюсь в необходимости такого большого финансирования", - заявил Брагарь.

Он привел примеры успешного, на его взгляд, государственного финансирования. Так, согласно его данным, в 2018 году вернулись затраты на съемки благодаря кассовым сборам фильмов "Свингеры", "Дзидзьо. Первый раз" (не получали государственного финансирования, "Бешеные свадьба" (10% финансирования), а также "Я, ты, он, она" (от "Квартала 95", который "получил нормальное финансирование"), и мультипликационный фильм " Зачарованная принцесса ".

"Но успех этого мультика стал возможным не благодаря сборам в Украине, а в первую очередь за счет сборов в Китае", - сказал нардеп.

Патриотическое кино вообще, по мнению Баграра, не стоит финансирования - "прибыли не будет".

Когда ведущая спросила его о том, стоило ли финансировать фильмы "Донбасс" и "Киборги", он заявил, что киноиндустрия - это бизнес.

"Эти фильмы, несмотря на то, что получили достаточно мощное государственное финансирование, они не вышли в плюс. А киноиндустрия - как и любой бизнес - там главная стратегия в том, чтобы сделать коммерчески привлекательный продукт", - сказал" слуга народа ".

И добавил, что такие фильмы не стоит финансировать, а если и снимать, то не более, чем один-два в год.

"Я давал бы деньги только тем жанрам, которые в перспективе могут окупиться. Патриотический жанр... Большинство украинцев не ходит на это в кинотеатр, поэтому, если и снимать такие фильмы, то делать пять лент в год, а одну-две. А больше сконцентрироваться на тех жанрах, которым действительно нужно государственное финансирование", - резюмировал он.