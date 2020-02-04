Рада уволила Бабак с должности министра развития общин и территорий

4 февраля, 2020, 11:07

Верховная Рада поддержала постановление №2767 об увольнении Алены Бабак с должности министра развития общин и территорий

Об этом сообщает Еспресо.TV.

За увольнение Бабак с должности министра проголосовали 266 народных депутатов.

Сама Бабак во время выступления в Раде попросила поддержать ее увольнение и призвала не спекулировать на этой теме, заявив, что давление на нее в этом решении не осуществлялось.

В Раде также зарегистрировано постановление №2768 о назначении вице-премьер-министром - министром развития общин и территорий Дениса Шмыгаля.

Денис Шмыгаль - львовянин 1975 года. В января 2018 года стал директором Бурштынской ТЭС (ПАО ДТЭК "Западэнерго"). До этого занимал должность главы департамента экономического развития, торговли и промышленности Львовской ОГА, был заместителем начальника ГУ Миндоходов во Львовской области.

2 августа президент Владимир Зеленский представил Шмыгаля в качестве нового председателя Ивано-Франковской ОГА.