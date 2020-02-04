Почисть зубы: Фьюри набросился на Уайлдера накануне реванша
4 февраля, 2020, 21:12
Британский боксер Тайсон Фьюри перед реваншем с американцем Деонтеем Уайлдером заявил, что сопернику нужно почистить зубы
Об этом сообщает Vringe.com .
Фьюри заявил, что у Уайлдера не слишком приятно пахнет изо рта, и посоветовал сопернику почистить зубы.
"Его дыхание из гигантского рта, у него рот, как в тиранозавра со всеми его зубами. А дыхание вонючее. Если ты смотришь это, Уайлдер, почисть зубы, закинь какую-нибудь жвачку в рот в следующий раз. Это единственная вещь, которая пугает в Уайлдере. Он вообще не страшен для меня", - сказал Фьюри.
Первый бой чемпиона WBC (Всемирного боксерского совета) в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри в декабре 2018 г. завершился вничью. Бой-реванш состоится 22 февраля в Лас-Вегасе (США).
- 4 февраля Фьюри заявил, что перед реваншем с Уайлдером после тренировок будет погружать руки в бензин .
- Напомним, 3 февраля Тайсон Фьюри заявил, что намерен завершить карьеру поединком с британцем Дереком Чисорой.
Читайте также
-
1 февраля, 2020 Лунин, Златан и еще 8 самых громких трансферов зимы
-
-
30 января, 2020 Виталий Портников: С шантажом соглашаться не обязательно
-
30 января, 2020 В окружении психопатов - 5 книг о том, как избежать проблем
-
Читайте также
-
-
30 января, 2020 Виталий Портников: С шантажом соглашаться не обязательно
-
30 января, 2020 В окружении психопатов - 5 книг о том, как избежать проблем